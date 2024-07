Kommentar zum Verkehr in Meerbusch Tempo 30 steht für Umdenken

Tatsächlich gibt es keinen Konsens, wie groß die positiven Auswirkungen von Tempo 30 auf den Schadstoffausstoß wirklich sind. Verschiedene Studien kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen, und der Stadtverkehr ist ein komplexes System, in dem viele andere Faktoren Einfluss haben. Jedoch geht es in dieser Diskussion – die nicht nur in Meerbusch intensiv geführt wird – um eine tiefergehende Frage: Wie viel Bedeutung wollen wir dem Auto in Zukunft einräumen? In Deutschland sind die Städte um das Auto herum geplant und gebaut, und nach wie vor macht der Pkw einen Großteil der Mobilität aus. Andere Verkehrsmittel, etwa Bus, Bahn und Fahrrad, haben im Alltag Nachteile – sind aber schonender für die Umwelt. Jeder muss sich fragen, ob er auf den Komfort und die Geschwindigkeit des Autos verzichten will – und kann – um so Ressourcen zu sparen und das Klima zu schonen. Viele Leute sind in ihrem Alltag auf das Auto angewiesen, aber es scheint ein Umdenken stattzufinden: So machen seit Jahren immer weniger junge Menschen den Führerschein und setzen auf andere Mittel der Fortbewegung. Und während in Meerbusch viel getan wird, um diese Alternativen zu fördern, geht das häufig auf Kosten der Vorrangstellung des Autos – wenn etwa Parkbuchten für Fahrradständer wegfallen. Dass an immer mehr Stellen die Geschwindigkeit reduziert werden soll, ist ein weiteres Zeichen für ein Umdenken von Seiten der Stadtplaner – welches sicherlich nicht von allen Autofahrern begrüßt wird.