Blaulicht in Meerbusch Feuerwehr löscht Gartenlaube

Meerbusch · Bei einem spätabendlichen Einsatz hat die Meerbuscher Feuerwehr ein Gartenhäuschen an der Necklenbroicher Straße in Büderich gelöscht. Dieses war am vergangenen Mittwoch aus bislang nicht bekannter Ursache in Vollbrand geraten.

22.04.2024 , 15:16 Uhr

In Büderich musste die Feuerwehr eine brennende Gartenlaube löschen Foto: RP/Feuerwehr Meerbusch

Die Einsatzkräfte des Löschzugs Büderich, der hauptamtlichen Wache sowie des Führungsdienstes der Meerbuscher Feuerwehr griffen den Brand mit zwei Strahlrohren und unter Atemschutz an. Durch diesen Einsatz konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung verhindert werden. Die Laube selbst wurde jedoch zerstört. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt. Im Anschluss waren die eingesetzten Kräfte noch mit umfangreichen Nachlöscharbeiten beschäftigt, suchten etwa nach eventuell übrig gebliebenen Glutnestern. Insgesamt dauerte der Einsatz rund 90 Minuten. Personen kamen nicht zu Schaden. dsch/Foto: Feuerwehr Meerbusch

(dsch)