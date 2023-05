Büderich Einbrecher dringen nachts mit Gewalt in eine Parfümerie ein

In der Nacht von Montag auf Dienstag (16. Mai), gegen 2.15 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Parfümerie an der Dorfstraße in Büderich. Unbekannte hatten die Glastür des Ladenlokals gewaltsam geöffnet und waren nach der Tat mit einem silbernen Pkw-Kombi in Richtung Necklenbroicher Straße geflüchtet.