Mieter in Meerbusch Aufzug in hohem Wohnhaus monatelang defekt

Am Badener Weg stand in den vergangenen Wochen das Leben teilweise still. Im Haus Nummer 26 war der Aufzug ausgefallen, und zwar seit dem 29. Januar. Die Mieter mussten fortan zu Fuß die Treppen hochgehen, die bis in den siebten Stock reichen. Wer konnte, musste seine Taschen und Einkäufe auf dem Arm hochschleppen. Oder war auf die Hilfe von anderen angewiesen.