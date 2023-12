Medizin in Düsseldorf Herr Professor, wie wird man 100 Jahre alt?

Interview | Düsseldorf · In seiner Gemeinschaftspraxis an der Königsallee in Düsseldorf beschäftigt sich der Mediziner Dietrich Baumgart mit dem biologischen Alter und dem Trend „Longevity“. Dabei geht es um die Frage, wie Menschen ein hohes Alter erreichen können und trotzdem fit bleiben.

18.12.2023 , 08:20 Uhr

Dietrich Baumgart ist Facharzt für Innere Medizin und Kardiologe. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Christopher Trinks