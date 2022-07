Tanzen in Düsseldorf : Medaillenflut für Kaiserswerther Balletttänzerinnen

Kaiserswerth Beim World Dance Contest in Villach sammelten die jungen Tänzerinnen zehn Medaillen, darunter vier Goldmedaillen. Die Choreografien hatte Leiterin Katrin Hansen extra für diesen Wettbewerb erschaffen.

Nach zwei Jahren erzwungener Corona-Pause konnte endlich wieder der World Dance Contest stattfinden. In diesem Jahr wurde das Turnier im malerischen Villach in Österreich ausgetragen. Aufgrund der Corona-Auswirkungen war es eher ein rein europäischer Wettbewerb, unter anderem waren junge Balletttänzerinnen aus Italien, Griechenland, Österreich, Bulgarien und auch aus der Ukraine angereist.

Die Ballettschule Kaiserswerth hatte sich hierfür beim Deutschen Ballettwettbewerb im April bei München, zu dem nur Deutschlands größte Tanztalente eingeladen werden, in elf Kategorien (alle in der Stilrichtung Klassisches Ballett) qualifiziert. Die 15 Schülerinnen zwischen zwölf und 20 Jahren durften damit Deutschland als Teil des „Danceteam Germany“ in Villach vertreten. Trotz der guten Ergebnisse beim Deutschen Ballettwettbewerb wurden die Kaiserswertherinnen von einem regelrechten Medaillenregen überrascht. Viermal Gold, fünfmal Silber und einmal Bronze lautete am Ende das Ergebnis.