Kommen und Gehen : Fahrradhelme mit Bremssensor und Blinkfunktion

Ausgefallene Räder und unkonventionelles Zubehör bietet Anja Bergen in ihrem Laden „me and my bicycle“ an. Foto: Ingel/Marc Ingel

Düsseldorf An der Nordstraße hat Anja Bergen ihr Fahrradgeschäft „me and my bicycle“ eröffnet. Sie setzt auf Raritäten, die man sonst vergeblich sucht.

Seit der Messe Cyclingworld gibt es in Düsseldorf ein neues Fahrradgeschäft. Es ist schon ein besonderes, denn Anja Bergen setzt in „me an my bicycle“ auf Marken, die es sonst nur selten oder gar nicht in Düsseldorf gibt. Der Shop liegt etwas versteckt im Hinterhof an der Nordstraße 80, er ergänzt sich dafür umso besser dort mit den anderen kleinen, inhabergeführten Läden inklusive Café.

Anja Bergen war zuvor als Store Managerin bei Awsum in Flingern angestellt, wollte jetzt aber ihr eigenes Konzept verfolgen. Mehr als ein Jahr hat sie nach der passenden Immobilie gesucht, bis sie in Pempelfort fündig wurde. Hier bietet sie nun urbane Räder der Marke Temple aus Bristol an, hochwertig und leicht, die im Optimalfall für die Ewigkeit halten, dafür kann man dann in der Vollausstattung auch mal 1500 Euro hinlegen. Auch Fahrräder von Schindelhauer (bald auch E-Bikes) sind zu kaufen, in Kürze wird die Angebotspalette um „faltbare“ Räder von Vello aufgestockt.

Kreativ ist das Zubehör: Angefangen bei moderner Funktionskleidung der Düsseldorfer Firma G-Lab über Warnwesten mit Mondrian-Muster bis hin zu Taschen von Hill & Ellis aus einem englischen Atelier, die sich problemlos am Gepäckträger befestigen lassen, aber auch alltagstauglich sind. Raffiniert sind die Smart-Helme mit LED-Technik, die sowohl einen Bremssensor als auch eine Blinkfunktion haben, die per Fernbedienung ausgelöst werden kann (280 Euro mit allem drum dran). „Da bin ich deutschlandweit die Erste, die so etwas anbietet“, sagt die 52-Jährige.

Eigentlich ist Anja Bergen ja Lehrerin, Sozialwissenschaften unterrichtet sie auch noch am Otto-Hahn-Gymnasium in Monheim. Bis zu den Sommerferien hat sie „me an my bicycle“ zunächst nur freitags und samstags von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet, ab dann will sie auch mittwochs und donnerstags für ihre Kundschaft da sein. Die Affinität zum Fahrrad entwickelte sich bei ihr bereits während des Studiums in Münster, verstärkte sich im Urlaub und hat inzwischen einen Punkt erreicht, an dem sie nach Möglichkeit bald ganz umsatteln und aufs Rad setzen will. Dafür muss sie nun nur noch etwas bekannter werden. Ihr durchaus feminines Konzept zielt dabei besonders auf die weiblichen Kundinnen ab, die sich in dieser idyllischen Hinterhof-Atmosphäre an der Nordstraße bestimmt gut aufgehoben fühlen.