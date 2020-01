Kostenpflichtiger Inhalt: Lokal an der Graf-Adolf-Straße : So erinnern sich unsere Autoren an Düsseldorfs ältestes McDonald’s

Foto: Stadtarchiv Düsseldorf 12 Bilder McDonald's in Düsseldorf schließt - historische Aufnahmen.

Düsseldorf Am McDonald’s an der Graf-Adolf-Straße hängen viele Erinnerungen – viele genossen in dem Düsseldorfer Schnellrestaurant, das nun geschlossen hat, ihren ersten Burger. Unsere Autoren erinnern sich.