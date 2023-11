Karneval in Düsseldorf Max Wächter ist der neue Prinz in Volmerswerth

Prinz Max freut sich jedenfalls auf eine närrische Session und hofft, an den Feierlichkeiten des Karnevalswochenendes volle Zelte und glückliche Gesichter zu sehen. „An dieser Stelle schon mal Prost und ein dreifaches Helau an alle Karnevalisten“, so der frisch gebackene Prinz. Die Prinzengarde Grün-Weiß Volmerswerth kann sich jedenfalls glücklich schätzen, mit einem so motivierten Prinzen in die Session 2023/24 ziehen zu dürfen. Wer die Kürung des Prinzenpaares erleben möchte, der sollte sich den Prinzenball am 27. Januar im Haus Gantenberg nicht entgehen lassen. Karten werden im Vorverkauf im Bilker Gartencenter angeboten.