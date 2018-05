Düsseldorf: Max Stern: Kulturstiftung der Länder vermittelt

Düsseldorf Düsseldorf kann sich über Unterstützung im Fall Stern freuen: Im Streit um die Absage der Ausstellung über das Schicksal des jüdischen Kunsthändlers Max Stern hat die Kulturstiftung der Länder angeboten, zwischen der Stadt und den Erben des Galeristen zu vermitteln, der vor dem NS-Regime nach Kanada geflohen war. Das Angebot wolle man gerne annehmen, erklärte der Kulturdezernent Hans Georg Lohe.

Eigentlich sollte die Ausstellung über den Kunsthändler (1904-1987) bereits im Frühjahr stattfinden. Die Stadt Düsseldorf hatte die Schau jedoch abgesagt. Sie begründete dies mit aktuellen Auskunfts- und Restitutionsgesuchen. "Wir werden in jedem Fall eine Tagung und eine Ausstellung durchführen. Für uns als Stadt ist das Thema Max Stern sehr wichtig", erklärte Lohe. Er will bald zu Gesprächen nach Kanada reisen. Die baden-württembergische Stadt Weinsberg hat derweil gestern ein Werk aus Sterns Besitz an die kanadischen Erben zurückgegeben. Auch Düsseldorf hatte bereits ein Gemälde restituiert.