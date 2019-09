Kunstaktion in Düsseldorf : Die Mauerkünstler von Niederkassel

Christophe Emmanuel Bouchet (l.) und Thierry Noir bemalen die Mauer am Schulhof der Grundschule an der Niederkasseler Straße. Foto: Endermann, Andreas (end)

Christophe Emmanuel Bouchet und Thierry Noir haben am Donnerstag eine Mauer auf dem Schulhof der Niederkasseler Grundschule mit ihren weltbekannten Figuren und Gesichtern gestaltet.

Von Heide-Ines Willner

Die wenig ansehnliche Mauer zwischen der Niederkasseler Grundschule und dem Nachbargrundstück wurde übersehen oder erst gar nicht erst wahrgenommen. Jetzt tritt sie aus dem Schatten heraus. Zwei weltbekannte französische Mauer-Künstler haben gestern damit begonnen, sie in ein farbiges Kunstwerk zu verwandeln: Christophe Emmanuel Bouchet und Thierry Noir, die im April 1984 die Berliner Mauer bemalten und mit ihrer Kunst gegen die Teilung Deutschlands gekämpft hatten.

Abgegrenzt durch ein Flatterband arbeiteten die beiden Künstler konzentriert daran, mit ihren eigenwilligen Figuren die Wand zu gestalten. Links die Arbeiten von Bouchet mit ineinanderfließenden Gesichtern, die sich ein Auge teilen, rechts die bunten Köpfe von Noir, die im Profil mit hervorstehender Nase, riesengroßen Lippen, Kulleraugen und rundem Schädel von schwarzen Linien umrandet sind. Für die Schüler, die sich als Zaungäste um das Freiluft-Atelier scharten, eine spannende Aktion. „Das Gesicht sieht aus wie ein U“, stellte eine Erstklässlerin fest, die noch dabei ist, das ABC zu erlernen. Auch als „Nikolaus“ und „Weihnachtsmann“ wurden die Figuren von den Kindern interpretiert, die beeindruckt feststellten: „Das können wir nicht.“ Deshalb sicherten sie sich fix Autogramme von Noir und Bouchet.

Info

Schülervater Mark Bügers hat als Initiator und Förderer das ungewöhnliche Projekt in Abstimmung mit Schulleiterin Imke Hankammer auf den Weg gebracht. „Mein Sohn Johann besucht die erste Klasse“, erklärt er seine Idee, die hässliche Mauer in ein Kunstwerk zu verwandeln. „Sie war in einem schlechten Zustand und immer nur notdürftig geflickt worden.“ Jedes Jahr engagiere sich seine Firma Rhein Asset für ein Kunstprojekt. Diesmal habe der 30. Jahrestag nach dem Berliner Mauerfall im November den Ausschlag gegeben, die Pioniere der Mauerkunst einzuladen.

Bouchet ist in Düsseldorf nicht unbekannt. Er saß einst auf der Kö und malte damals seine zwischen Pop Art, Graffiti und Comic angesiedelten Bilder. So bekam er bald den Namen „Toulouse Lautrec von der Kö“. Auch in Oberkassel hat er Spuren hinterlassen. Viele Jahre schon prangen seine Figuren an der Toreinfahrt vom Sassafras. Heute etabliert und weltberühmt, lebte Bouchet damals, ebenso wie sein Freund Noir, in ärmlichen Verhältnissen und nur für seine Kunst.

Das änderte sich, als sie 1984 als Franzosen die Berliner Mauer mit ihrer Kunst gestalteten. Nicht sofort, „denn anfangs war das Bemalen nicht ohne Risiko“, so Noir. Vier mit Maschinenpistolen bewaffnete Soldaten seien über die Mauer gesprungen, um ihn und Bouchet zu fassen. Doch auch die Kreuzberger Bürger seien noch oft gegen die illegale Kunst gewesen und hätten die Mauerbilder übermalt, was den Künstler oft zu Restaurierungen zwang. Gerade deshalb habe er weitergemalt. Auch als er auf Wunsch des Eigentümers ein Privathaus in Berlin gestaltete, hatten die Nachbarn einen Mal-Stopp erwirkt. „Ich musste pausieren, dann aber waren alle froh über die Malerei“, so Noir, der seine durch die „East Side Gallery“ bekannten Köpfe beim „Festival of Light“ im Oktober auf das Brandenburger Tor projizieren wird.