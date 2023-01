Groß-Klinik in Düsseldorf Masterplan für die Uni-Klinik ist überfällig

Das Verhältnis zwischen den Planungspolitikern des Stadtrates und den Bauexperten des Universitätsklinikums Düsseldorf (UKD) ist verbesserungsbedürftig. Parteiübergreifend wurde im Fachausschuss deutlich, dass es dessen Mitgliedern an einer Gesamtkonzeption fehlt, auf deren Grundlage die Entscheidungen über einzelne Planungen gefasst werden könnten. So gab es erst nach intensiver Diskussion und mit Gegenstimmen den Beschluss für den Bau eines Parkplatzes auf dem UKD-Gelände an der Moorenstraße. Er entsteht am Standort der alten HNO- und Augenklinik. CDU, SPD und FDP stimmten dafür, Grüne und Tierschutzpartei/Freie Wähler dagegen.