Maßnahme gegen Obdachlose in Düsseldorf : Steine unter Rheinkniebrücke zur Seite geräumt

Maßnahme gegen Obdachlose in Düsseldorf

Düsseldorf Mit großen Steinen wollte die Landeshauptstadt lange Zeit geduldete Obdachlosenlager zwischen Staatskanzlei und Landtag verhindern - doch kurz nach der Maßnahme wurden die Barrieren zur Seite geräumt. Die Stadt will reagieren.

Am Donnerstagmorgen lagen die Steine nicht mehr unter einem Aufgang zur Kniebrücke, sondern in mehreren Haufen daneben. an mehreren Stellen liegen dort kleine Bruchstücke herum, als seien die großen Steine mit einem Hammer bearbeitet worden.