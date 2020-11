Kostenpflichtiger Inhalt: Altstadt, Innenstadt, Hauptbahnhof : Maskenverweigerer in Düsseldorf zahlen ab Samstag 50 Euro Strafe

Schilder weisen auf die Maskenpflicht hin. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf In Düsseldorf gilt nur noch in festgelegten Zonen in Altstadt, Innenstadt und Bahnhofsumfeld eine Maskenpflicht. In den ersten Tagen werden Passanten ohne Mundnasenschutz nur informiert. Ab Samstag soll die neue Regelung kontrolliert werden.