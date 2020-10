Neue Schutzmaßnahmen sollen ab Dienstag gelten : 500 neue Schilder weisen in Düsseldorf auf Maskenpflicht hin

Die ersten Schilder sind nun im Stadtgebiet zu sehen. Foto: pfw

Düsseldorf Dort wo die Abstände im öffentlichen Raum nicht eingehalten werden können, gilt in Kürze eine Maskenpflicht. Die Stadt hat am Montag damit begonnen, rund 500 neue Schilder aufzustellen. Die Zahl der an Corona Erkrankten ist derweil weiter gestiegen.

Die Landesregierung hat in der neuen Corona-Schutzverordnung eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verankert für Gebiete, in denen der notwendige Abstand nicht einzuhalten ist. Dort gibt es die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Dazu gehören in Düsseldorf neben belebten Straßen auch Wochen- und Trödelmärkte.

Die Landeshauptstadt Düsseldorf hatte für 13 Bereiche rund um Altstadt und Hauptbahnhof sowie stark frequentierte Stadtteilzentren in Kaiserswerth, Rath, Gerresheim, Düsseltal, Pempelfort, Oberkassel, Friedrichstadt, Unterbilk, Oberbilk, Eller, Garath und Benrath das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch im Freien zunächst empfohlen. Daraus wird jetzt eine Pflicht. Sie gilt, sobald die städtische Allgemeinverfügung zur Pandemie geändert und veröffentlicht ist. Dies wird vermutlich noch im Lauf des Tages geschehen, die Maskenpficht gilt dann ab Dienstag null Uhr.

Die ersten Schilder sind am Montagmorgen aufgestellt worden. Wie ein Stadtsprecher sagte, zeigen sie das Piktogramm eines Menschen mit Maske, aber keinen Text. Auf den Schilden war vorausschauend kein Text angebracht worden. Zunächst galt das Tragen der Maske freiwillig, nun ist es Pflicht.

Hintergrund sind die Infektionszahlen für Düsseldorf. Mit Stand Montag, 19. Oktober, wurde 4140 (+63) Düsseldorfern eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. 402 (+50) Menschen sind noch infiziert. Von den Infizierten werden 53 (-4) in Krankenhäusern behandelt, davon 7 (+0) auf Intensivstationen. 3.685 (+13) Düsseldorfer sind genesen. 53 (+0) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren und zumeist Vorerkrankungen hatten, sind bisher in Düsseldorf gestorben. 2.177 (+113) Menschen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Die sogenannte 7-Tages-Inzidenz liegt nach den vorliegenden Zahlen derzeit in Düsseldorf bei 73,2 (Vortag: 72,3) - dieser Wert gibt die Zahl der bekannt gewordenen Infektionen in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner an.

(wie)