Schönheitsmessen : Junge Düsseldorferin gewinnt Maskenbildner-Meisterschaft

Janika Kreutzer mit ihrer Eiskreation der Königin Elisabeth. Foto: Messe Düsseldorf

Düsseldorf Janika Kreutzer setzte sich im Wettkampf der Maskenbildner in der Ausbildung in Düsseldorf durch. Die Meisterschaften waren Teil der Make-up-Artist Designshow, der einzigen Fachmesse für Maskenbildner und Visagisten in Deutschland.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Lange

Die in Düsseldorf geborene Janika Kreutzer hat die neunte Deutsche Meisterschaft für Maskenbildner in Ausbildung gewonnen. Die 21-Jährige konnte im Rahmen der Make-up-Artist-Designshow in ihrer Geburtssstadt mit ihrer Eiskreation der Königin Elisabeth überzeugen, die sie in 90 Minuten vollendete. „Ich freue mich unfassbar über diesen Sieg. Aufgrund der knappen Zeit habe ich nicht mit diesem Erfolg gerechnet“, sagte die Auszubildende, die an der Hasso von Hugo Maskenbildnerschule Berlin tätig ist. „Ich finde es faszinierend, Menschen zu verwandeln. Das ist genau das, was ich schon immer machen wollte“, sagt die Gewinnerin.