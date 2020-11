Geschäftsidee aus Düsseldorf : Am Flughafen gibt es Masken aus dem Automaten

Düsseldorf Ein Düsseldorfer Start-Up hat vor dem Flughafen einen Maskenautomaten installiert. So können auch Reisende das Gebäude betreten, die keinen Mund-Nasen-Schutz mitgebracht haben. Bezahlt wird Bargeld- und Kontaktlos mit dem Handy.

Anfang des Jahres, als Corona noch kein Thema war, zog man sich an Automaten am Flughafen noch Zahnbürsten, Getränke oder einen Kaffee. Jetzt steht ein anderes Gerät im Mittelpunkt: Ein Maskenautomat der Firma „Masquick“. Ein Düsseldorfer Start-Up-Unternehmen, das im August ins Leben gerufen wurde, und dessen Automat vor dem Terminal auf Höhe des Flugsteigs B für 1,50 Euro einen (in Deutschland produzierten) Mund-Nasen-Schutz ausspuckt. Wer „oben ohne“ zum Airport mit Maskenpflicht kommt, dem wird hier geholfen.

Die Hardware wurde in China gekauft, der Rest sei dann ganz schnell gegangen, so Calcerrada. Bisher gibt es zwei Automaten in Düsseldorf, der andere steht in einem Supermarkt. Dass der Automat am Flughafen gelandet ist, war ein Zufall. Calcerrada: „Eigentlich hatten wir am Airport angefragt, ob wir auf dem Gelände einen Werbefilm drehen dürfen. Das ging nicht, aber so kam es zu der Kooperation.“