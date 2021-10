Feiern ohne Maske und Abstand : Düsseldorf möchte Corona-Regeln auch für Kneipen lockern

Die Diskotheken in Düsseldorf haben wieder geöffnet. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf In Diskotheken darf ohne Maske und Abstand gefeiert werden – in Kneipen nicht. Die Stadt Düsseldorf will sich nun für eine Lockerung einsetzen.

In Düsseldorfer Diskotheken darf ohne Maske und Abstand getanzt werden, wenn die Gäste einen Nachweis über Immunität oder einen negativen Test vorzeigen – in Kneipen gilt das aber nicht. Hierfür habe der Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) „kein Verständnis“, wie er am Freitag sagte. Die Stadt sei darum mit dem Land NRW im Gespräch, um auch Kneipen solche Lockerungen zu ermöglichen, die bislang noch „schlechter gestellt“ seien als Clubs. Voraussetzung sei die 2G-Regel, so Keller.

Der neuen Corona-Schutzverordnung zufolge dürfen Diskotheken auch mit einem Schnelltest, der nicht älter ist als sechs Stunden, betreten werden. Für die Gastronomie entfallen zwar jetzt Abstandsregeln zwischen den Plätzen, die müssen aber weiter fest vergeben werden, etwa an Tischen oder der Theke. Auch die Maske muss beim Verlassen des Platzes weiter getragen werden. Eine Ausnahme gibt es bislang nur für die Altstadt-Kneipe Knoten, die wie eine Diskothek verfahren darf. Denn es handele sich um einen „clubähnlichen Betrieb“, hieß es vom Gesundheitsministerium.

Gleichzeitig mahnte der Düsseldorfer Oberbürgermeister zur Wachsamkeit. Experten und Kliniken sagten einen Anstieg der Infektionen im Herbst voraus, so Keller. Er rät darum, weiterhin freiwillig Maske zu tragen, wo Abstände nicht eingehalten werden können. Seit Freitag gilt zudem die 2G-Regel bei städtischen Veranstaltungen – ein negativer Test reicht dort zur Teilnahme nicht mehr aus. „Ich bin überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist“, sagte Keller.