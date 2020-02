Neue Vorgaben : Ohne Masern-Impfung verlieren Eltern künftig den Kita-Platz

Düsseldorf Für Impfmuffel brechen in Düsseldorf harte Zeiten an.Wer eine Stelle als Erzieher und Lehrer antritt, muss den Nachweis schon bei der Einstellungsuntersuchung vorlegen.

Für Impfmuffel brechen in Düsseldorf harte Zeiten an. Zumindest, wenn es um die Masern geht. Ab sofort müssen Erzieher, Lehrer sowie Menschen in Gesundheitsberufen, die eine Stelle neu antreten, ihren vollständigen Schutz bereits bei der Einstellungsuntersuchung belegen. Meist geschieht dies durch Vorlage eines Impfbuchs. Fehlt dieser Nachweis, müssen Bewerber die Impfung nachholen, sonst können sie die Stelle nicht antreten. Klare Regeln gelten auch in Kindertagesstätten. „Jungen und Mädchen, die in diesem Jahr neu in eine Kita kommen, müssen geimpft sein“, sagt Andreas Meyer-Falcke, im Rathaus Spitzenbeamter für Gesundheit und Personal. Eltern, die den Nachweis spätestens zu Beginn der Betreuung nicht vorlegen können, können ihren Platz verlieren. Unabhängig davon, ob die Stadt, ein freier Träger oder eine Elterninitiative die Einrichtung betreiben.