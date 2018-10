Maschine soll Gänsedreck im Zoopark entfernen

Düsseldorf Zwar hat sich die Zahl der Kanadagänse in den Düsseldorfer Parks verringert, ihre Hinterlassenschaften sind aber – besonders im Zoopark – für viele ein Ärgernis. Das Gartenamt will nun häufiger reinigen und sucht nach einem passendem Gerät.



Alternativen Immer wieder wurde in der Vergangenheit diskutiert, ob Gänse in den Parks abgeschossen werden sollen. Das löse das Problem etwa im Zoopark aber nicht, sagt Krause, „das ist ein so interessanter Brutplatz, dass wir direkt neue Gänse dort hätten“. Außerdem gebe es ein Sicherheitsrisiko: Keine Parkanlage der Stadt könne vollständig abgeriegelt werden, es könne nie ganz sichergestellt werden, dass niemand mehr im Park sei. Anders stellte sich die Lage in Dortmund dar, wo im abschließbaren Westfalenpark Gänse geschossen wurden. Spürbar viel habe das allerdings nicht gebracht, heißt es aus Dortmund auf Anfrage unserer Redaktion, weitere Aktionen seien nicht geplant. In Neuss überlegt man, Wanderfalken einzusetzen, um die Tiere aufzuschrecken. Das sieht man in Düsseldorf skeptisch: Allein sieben Nistplätze von Wanderfalken seien bekannt – auch in der Nähe des Zooparks. Einen Effekt habe das nicht gehabt.



Ausblick Um die Population zu kontrollieren, will die Stadt mit dem Gänsemanagement weitermachen. Die Reinigungsmaschine soll gleichzeitig gegen den Dreck helfen. Und noch eine dritte Maßnahme ist Doris Törkel wichtig: Aufklärung. „Immer noch füttern zu viele Leute die Tiere“, sagt sie. Dabei ist das verboten und macht den Lebensraum Park noch attraktiver. Darüber will Törkel mehr informieren, etwa mit einer Kampagne, wie es sie am Rhein gegen den Müll im Sommer gibt.