Menschen aus Düsseldorf : Im Einsatz für nicht alltägliche Partnerschaften

Düsseldorf Seit 50 Jahren setzt sich Ursula Jimenez für die Rechte von Menschen in binationalen Partnerschaften ein. Für ihr Ehrenamt erhielt sie den Martinstaler.

Erst seit 1975 ist es möglich, dass Kinder aus internationalen Ehen die deutsche Staatsbürgerschaft auch durch die Mutter erhalten können – vorher konnte diese nur durch den Vater vermittelt werden. Ein heute selbstverständliches Recht, für welches in den 1970er-Jahren besonders die Interessengemeinschaft der mit Ausländern verheirateten Frauen (IAF) lange kämpfen musste. „Kinder aus diesen Ehen hatten meist nur die Staatsangehörigkeit der Väter. Die Mütter durften quasi nichts für ihre Kinder entscheiden“, sagt Ursula Jimenez. Sie gründete 1972 mit einer weiteren Betroffenen eine Ortsgruppe, aus der sich vor 15 Jahren der eigenständige Verein „Binational in Düsseldorf“ entwickelt hat, der heute seinen Sitz an der Bruchstraße in Flingern hat. Für ihr langjähriges Engagement im Einsatz gegen die Probleme und für die Rechte von Männern und Frauen in binationalen, interkulturellen Partnerschaften wurde Jimenez nun mit dem Martinstaler geehrt.