Martinshochburg Düsseldorf Ein leuchtendes Fest für alle Generationen

Für Sabine Ilbertz zählen die kommenden Tage zu den intensivsten des Jahres. Die 43-Jährige ist ein echtes Altstadt-Kind und gehört zum Führungsteam des Vereins, der seit fast 100 Jahren das Martinsbrauchtum im Herzen der Stadt organisiert. Dabei stets im Blick: der Zug, der traditionell immer am 10. November bei Einbruch der Dämmerung – also am klassischen Martinsabend – durch die Altstadt zieht. Die besondere Atmosphäre dieses Tages hat Ilbertz, die an der Marktstraße in Sichtweite des Uerige groß wurde, mit der Muttermilch aufgesogen. „Ich bin ein Traditions- und Brauchtumsmädchen und war schon als kleines Kind bei der Vorbereitung des Umzugs dabei“, sagt die Frau, die auch Mitglied im Reitercorps Wilhelm Marx ist und 2019 als Venetia der Landeshauptstadt die Säle in jecke Stimmung brachte. Doch wer Ilbertz zuhört, spürt: Am tiefsten drin in ihrem Herzen steckt das Martinsfest. „Nebenan wohnte das Ehepaar van den Boom, wir nannten die beiden Onkel Theo und Tante Irmgard. In deren Wohnung trafen sich am 10. November immer alle aus dem Vorbereitungsteam zum Muzen-Essen und Kaffeetrinken.“ Eine Tradition, die Ilbertz beibehalten hat. Inzwischen trifft sich der harte Kern der Helfer in ihrer Wohnung am Stiftsplatz. Im Wohnzimmer hängt ein großes Foto, das sie im Venetia-Outfit zeigt. Schaut man aus dem Fenster, blickt man auf die Rückfront der Lambertus-Basilika. Dort findet inzwischen auch die vom Verein organisierte Laternenausstellung statt.