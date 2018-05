Marokkanische Botschaft in Düsseldorf: Feuerwehr prüft Substanz in Brief

Einsatz in Düsseldorf : Botschafts-Mitarbeiter öffnet Brief und bekommt Juckreiz

Polizisten stehen vor der Botschaft in Düsseldorf. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf An der marokkanischen Botschaft hat ein Mitarbeiter am Montag einen Brief gefunden, dessen Inhalt Juckreiz ausgelöst haben soll. Aktuell prüfen Experten, was in dem Umschlag steckte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Schreiben lag nach Angaben einer Polizeisprecherin auf dem Gelände der Botschaft an der Cecilienallee. Ein Mitarbeiter fand den Umschlag, nahm ihn mit ins Gebäude und öffnete ihn. In dem Umschlag steckte eine CD. Nachdem der Mitarbeiter sie berührt hatte, klagte er laut Polizei über Juckreiz. Was auf der CD war, ist noch unklar.

Aktuell prüfen Experten der Feuerwehr und des Gesundheitsamts, ob eine Substanz in dem Brief den Juckreiz ausgelöst hat. „Ein Ergebnis gibt es noch nicht“, sagte eine Sprecherin der Polizei.









zurück

weiter