Unterbilk Markus Wildhagen feiert 30 Jahre Antik-Geschäft mit Rabatten

Wie geht es ihm, angesichts der langen Spanne erfolgreich bewältigter Jahre? „Das ist für mich ein spannender Tag“, sagt Markus Wildhagen. „Eigentlich fühle ich mich noch gar nicht so alt. Die Zeit ist wie im Fluge vergangen.“ Was auch an seinen zahlreichen Aktivitäten liegt. „Wir mussten uns immer wieder neu erfinden“, sagt er. „Man sieht ja nur die Oberfläche. Unternehmer zu sein, hat auch mit Höhen und Tiefen zu tun. Es gab den 11. September, die Weltwirtschaftskrise, Corona und dann noch den Ukraine-Krieg. All das wirkte sich auf mein Geschäft aus.“