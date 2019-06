Kommen und Gehen in Düsseldorf : Die Marktschwärmerei wird eingestellt

Jana Lang (r.) und Erzeugerin Heide Eisenacher müssen vorerst voneinander Abschied nehmen. Foto: Kalenberg/Sebastian Kalenberg

Derendorf Nach stagnierenden Zahlen stoppt Jana Lang das Projekt mit der Online-Direktvermarktung von Lebensmitteln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Kalenberg

Ein letztes Mal baut Jana Lang die Stände für die Marktschwärmerei auf. Ein letztes Mal trägt sie Lebensmittelkisten eifrig durch die große Halle in Derendorf. Ein letztes Mal begrüßt sie ihre Kunden und Erzeuger, heute noch ein wenig herzlicher und emotionaler als sonst. Denn an diesem Mittwochabend wissen alle, es wird vorerst die letzte Marktschwärmerei in Düsseldorf sein.

Vor ziemlich genau zwei Jahren startete Jana Lang die erste Marktschwärmerei in Lierenfeld. Die Idee hinter dem Projekt stammt ursprünglich aus Frankreich und setzt auf das Prinzip der Online-Direktvermarktung. Die Kunden der Marktschwärmerei bestellen im Internet ihre Produkte bei regionalen Erzeugern und können sie dann am Markttag direkt vor Ort bei ihnen abholen. Für die Erzeuger habe die Schwärmerei gleich mehrere Vorteile: „Sie machen viel mehr Gewinn, weil sie nicht über den Einzelhandel gehen müssen“, sagt Jana Lang. In Frankreich würde es sogar Lebensmittelproduzenten geben, die ausschließlich von diesen Aktionen leben.

Info In anderen Städten funktioniert das Modell Alternativen Wer auf die Marktschwärmerei nicht verzichten möchte, der findet Angebote in Leverkusen, Mönchengladbach, Köln oder Wuppertal.



Zukunft Betreiberin Jana Lang blickt bereits in die Zukunft. In einem kleinen Start-Up-Unternehmen richtet die 30-Jährige nun die „Kulinarische Schnitzeljagd“ aus, bei der man mit dem Fahrrad Städte und Restaurants entdecken kann.

2018 eröffnete die 30-Jährige in Derendorf einen zweiten Standort für das Projekt, entschließt sich aber knapp einen Monat später die Schwärmerei in Lierenfeld zu beenden und sich ganz auf Derendorf zu konzentrieren. „Die Zahlen sind hier, anders als in Lierenfeld, zwar nicht eingebrochen, aber eben auch nicht gewachsen“, erklärt Jana Lang. Mit viel Herzblut und Engagement kümmert sich die 30-Jährige um ihr Projekt, wirbt für neue Kunden, versucht immer wieder neue Händler zu akquirieren und greift ihnen, wo es nur geht, unter die Arme. Immerhin lebt die Schwärmerei von einer aktiven Community und dem Gemeinschaftsgefühl am Markttag. „Leider waren die Erzeuger zu selten persönlich vor Ort. Sie haben dann ihre Produkte geliefert, und ich habe sie hier alleine ausgeteilt. Das war für die Kunden frustrierend, weil der direkte Kontakt zu den Erzeugern ja das Herzstück der Aktion ist.“

Eigentlich wäre an diesem Mittwoch der erste Geburtstag der Derendorfer Marktschwärmerei. „Das war ein Auslöser, weshalb ich entschieden habe, die Aktion einzustellen. Vor sechs Wochen hätte ich eigentlich mit der Planung des Jubiläums anfangen müssen. Stattdessen habe ich mich aber gefragt, ob ich bei den stagnierenden Zahlen wirklich versuchen sollte, die Aktion am Leben zu halten“, erinnert sich Jana Lang, die daraufhin den schwierigen Entschluss fasst, ihr Herzensprojekt an den Nagel zu hängen.

Mitunter geschah das auch, weil sich die 30-Jährige selbst viel zu sehr unter Druck gesetzt hat. „Ich liebe meine Kunden, und sie standen immer im Fokus. Ich wollte ihnen ein möglichst großes Sortiment anbieten. So habe ich angefangen, Produkte von Erzeugern, die nicht jede Woche kamen, bei mir zu lagern. Oft musste ich am Tag der Ausgabe alleine auf- und auch wieder abbauen. Und das ist ja weit entfernt vom Grundgedanken der Aktion.“

Acht Erzeuger sind bei der letzten Marktschwärmerei vor Ort, viele haben das Projekt über zwei Jahre begleitet und sind ebenfalls emotional berührt. Wie Heide Eisenacher, die seit dem ersten Tag in Lierenfeld Teil der Aktion war. „Es ist sehr schade. Ich bin auch bei einigen Marktschwärmereien in Köln und kann nicht so wirklich verstehen, warum das Projekt für Düsseldorf nicht klappt. Vielleicht gibt es hier einfach zu viele, gute Märkte“, meint die Händlerin, die sich auf die Arbeit mit Walnüssen spezialisiert hat.