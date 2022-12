Wochenmarkt in Düsseldorf Bekannte Gesichter im Marktrestaurant auf dem Carlsplatz

Das Holz stammt ebenso von Ausstattungsspezialist Markus Wildhagen wie die alten Bilderrahmen an den Wänden, in denen historische Carlsplatz-Fotos zu sehen sind. Wildhagen hat auch die 40 türkis gepolsterten Hochstühle geliefert, von denen die Gäste einen guten Blick ins Freie haben. Auf der Außenterrasse kommen in den schönen Monaten 60, vielleicht bis zu 80 Plätze hinzu. Der Tag fängt um 9 Uhr mit Frühstück an, von 11.30 Uhr an gibt es warmes Essen. Die letzte Bestellung wird um 18.30 Uhr entgegen genommen.