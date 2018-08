Marktplatz in Düsseldorf: So schön war der Wein-Sommer 2018

So schön war der Wein-Sommer in diesem Jahr

Ein bisschen Rheinland-Pfalz in der NRW-Landeshauptstadt: Auf dem Marktplatz wurde dieser Tage viel angestoßen. Beim Wein-Sommer präsentierten viele Winzer ihr Repertoire.

Die Getränkeauswahl der Gäste fiel diesmal aber vergleichsweise einseitig aus: „Rotwein ging so gut wie gar nicht. Das ist auch eher etwas für kühlere Tage“, verrät Jörg Matheus vom Weingut Weller-Lehnert an der Mosel. Über den Weindurst der Düsseldorfer konnte sich Matheus aber dennoch nicht beklagen. „Wir hatten genug leichte und fruchtige Weißweine und Rose dabei“, so Matheus. Er konnte seine mehr als 150 Adressen umfassende Kundenliste aus Düsseldorf und Umgebung noch um eine paar neue Adressen erweitern.

Die Pfälzer Weinprinzessin 2018, Lilli Joachim, feierte aber ihre Premiere beim Fest und war verblüfft: „Ich wusste zwar in etwa, was auf mich zukommt, aber dass es so schön ist, hat mich überrascht“, sagt Joachim. „Aber es ist ein absolut gelungenes Fest. Der Platz vor dem Rathaus ist ideal, in Düsseldorf ist immer etwas los, das passt einfach.“