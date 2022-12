Kommen und gehen Bilker Optiker eröffnet neuen Standort drei Häuser weiter

Vor zehn Jahren kam die Markant Optik an die Bilker Allee, erarbeitete sich Stammkundschaft, drehte dennoch am Standort Ende November die Schlüssel um, um den Laden zu schließen. Allerdings eröffnete der Optiker, der auf Billigangebote – auch bei den Kontaktlinsen – verzichtet, drei Häuser weiter, eine größere, modernere, einladendere Variante des alten Geschäfts. „Wir haben am Nikolaustag wiedereröffnet“, berichtet Filialleiter Josef Wiese. „Im alten Geschäft war der Mietvertrag ausgelaufen und es ergab sich die Gelegenheit, in direkter Nachbarschaft ein größeres Geschäft aufzubauen.“