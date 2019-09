Nach Feuer in Marienhospital Düsseldorf : Vier Krankenhausmitarbeiter sind seit Brand krankgeschrieben

Nach Feuer in Marienhospital Düsseldorf

Düsseldorf Im Marienhospital in Düsseldorf fand am Donnerstag eine Gedenkandacht nach dem tödlichen Brand statt. Der Kölner Erzbischof Woelki übermittelte sein Mitgefühl. Unterdessen laufen die Aufräumarbeiten.

Nach dem verheerenden Brand im Marienhospital am späten Montagabend hat dort am Donnerstag eine Andacht stattgefunden. Rund 40 Patienten, Angehörige und Mitarbeiter kamen in die Kapelle, um für den verstorbenen 77-Jährigen und die verletzten Patienten zu beten.