Gedenkandacht im Marienhospital in Düsseldorf : Kardinal Wölki übermittelt sein Beileid

Düsseldorf Im Marienhospital in Düsseldorf fand am Donneratg eine Gedenkandacht statt. Der Kölner Erzbischof Wölki übermittelte sein Mitgefühl. Unterdessen laufen die Aufräumarbeiten.

Nach dem verheerenden Brand im Marienhospital am späten Montagabend fand dort am Donnerstag eine Andacht statt. Rund 40 Patienten, Angehörige und Mitarbeiter waren gekommen, um für den verstorbenen 77-Jährigen und die verletzten Patienten zu beten.

Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki brachte sein Mitgefühl an dem Unglück in einem Brief an das Marienhospital zum Ausdruck und sprach allen Betroffenen sein Beileid aus. Eigentlich habe er selbst nach Düsseldorf kommen wollen, habe jedoch zunächst nicht bei den Arbeiten stören wollen und befinde sich nun auf einer Reise nach Jerusalem.