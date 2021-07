Schule in Düsseldorf : Jetzt ist endlich das Marie Curie an der Reihe

Das Marie-Curie-Gymnasium an der Gräulinger Straße besuchen fast 1000 Schüler, mehr als 80 Lehrkräfte sind dort beschäftigt. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Das Gymnasium in Gerresheim wird für mehr als 20 Millionen Euro umgebaut und um einen Anbau erweitert. Viel Wert wird dabei auf Ökologie gelegt.

In den vergangenen Jahren wurde das Gymnasium Gerresheim am Poth aufwändig saniert und erweitert, es erhielt unter anderem einen Anbau für fast neun Millionen Euro. Jetzt ist das benachbarte Marie-Curie-Gymnasium an der Reihe. Beide Schulen im Stadtteil haben rund 1000 Schüler.

Der Rat hat in seiner letzten Sitzung vor den Ferien die Maßnahme, die mehr als 20 Millionen Euro kosten wird, abgesegnet. Notwendig ist die Erweiterung, um die baulichen Voraussetzungen zur Beibehaltung der Vierzügigkeit im Rahmen von G9 zu schaffen. Ebenfalls unumgänglich ist die Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume.

Info Start der Bauarbeiten ist im ersten Quartal 2022 Zeitplan Angestrebt wird eine Realisierung der Baumaßnahme bis Juni 2024. Start der Bauarbeiten soll im ersten Quartal 2022 sein. Personal Es entsteht ein Zusatzbedarf von 3,75 Wochenstunden, die über vakante Stellenanteile des Fachamts abgedeckt werden.

Als Standort einer Schulerweiterung wurde der südwestliche Zugangsbereich gewählt. Dort befindet sich derzeit ein zweigeschossiger Baukörper (ehemaliges Umweltamt), in dem im Erdgeschoss die Mensa und im Obergeschoss eine Hausmeisterwohnung sowie einige Verwaltungsräume angeordnet sind. Die Flächen der bestehenden Mensa sind jedoch viel zu klein. Das Gebäude sowie ein weiteres sollen abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden.

Durch die gewählte Lage des Anbaus kann ein neuer Zugang zum Marie-Curie-Gymnasium entstehen. An dem bestehenden Baukörper wird eine Erweiterung mit einer annähernd quadratischen Grundfläche angedockt. Die Erschließung des neuen Baukörpers erfolgt über einen Flur im nördlichen Teil des Gebäudes, der wiederum an einen Mittelgang angeschlossen wird. An diesen Gang sind je Geschoss sämtliche Klassen- und Fachräume angedockt. Die neue Mensa befindet sich im Erdgeschoss, die Klassen-, Fach- und Verwaltungsräume in den Obergeschossen. Es soll eine Verbindung zwischen Alt- und Neubau geben.

Um das Gebäude als Erweiterung kenntlich zu machen, ist als Fassadenmaterial eine Verblendung mit roten Klinkersteinen vorgesehen, die sich von den Waschbetonplatten des Bestandsgebäudes absetzt. Vom Eingang aus kann dann sowohl das neue Treppenhaus als auch der Mensabereich erreicht werden.

Auf der Ostseite des Bestandsgebäudes soll ein weiteres neues Treppenhaus entstehen. Hierdurch kann auf die Feuerwehraufstellfläche im Süden verzichtet werden. Diese Fläche kann dann vielseitig genutzt werden, etwa für Spielgeräte. Ein barrierefreier Zugang der Erweiterung wird über den Fahrstuhl im Bestandsgebäude gewährleistet.

Im Bestandsgebäude sind zwei getrennte Maßnahmen durchzuführen. So ist in Teilbereichen des Altbaus eine Schadstoffsanierung erforderlich. Zudem werden zwei Klassenräume im Erdgeschoss zu einer neuen Wohnung für den Hausmeister umgebaut. Soweit erforderlich, werden in den Klassenräumen die Böden erneuert sowie die Wände neu gestrichen. Die Abhangdecken werden erneuert und mit LED-Beleuchtung ausgerüstet.

Hinzu kommt die Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume im Aula-Gebäude. Die Räume werden komplett saniert und erhalten eine neue Möblierung. Durch den Einbau eines Deckensystems werden die Räume flexibler nutzbar und barrierefrei.

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: In Proben des Wandputzes im Riegelbaukörper des Bestandes und im Übergang zum Aula-Gebäude wurden Asbestbelastungen festgestellt. Daher müssen in diesen Bereichen die kompletten Putzflächen ausgebaut und erneuert werden. Demzufolge ist auch ein Austausch der Türen sowie die Erneuerung der Decken erforderlich.

Im Rahmen der Baumaßnahme wird nun an vielen Stellen ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Zum Beispiel erhält das Flachdach des Erweiterungsbaus eine extensive Begrünung. Darauf wird eine Photovoltaik-Anlage gesetzt, die auf die Deckung des Eigenbedarfs ausgelegt ist. Durch ihre Südausrichtung kann der Ertrag optimiert werden. Durch die Wahl des Standortes des Erweiterungsgebäudes muss nur eine Hainbuche gefällt werden, gleichzeitig werden drei neue Bäume gepflanzt.