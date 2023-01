Düsseldorfer Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann verlässt den Stadtrat

Die Düsseldorfer FDP-Chefin und Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann verlässt den Stadtrat. Die 64-Jährige legt ihr Ratsmandat am 1. Februar nieder. „Damit endet meine Zeit in kommunalpolitischen Gremien nach fast 25 Jahren. Sie hat mich bereichert und ich bin dafür dankbar“, sagt die Liberale, die seit 2004 im Stadtrat saß und zuvor bereits fünf Jahre in der Bezirksvertretung 7 (Gerresheim etc.) aktiv war.