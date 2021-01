Politik in Düsseldorf : „Strazi“ kritisiert NRW-Kandidatur von Sahra Wagenknecht

Politik in Düsseldorf

Düsseldorf Sahra Wagenknecht von den Linken kandidiert wieder für den Bundestag. „Gerne in NRW“ meint dazu ihre Partei in Düsseldorf. Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP kann das nicht nachvollziehen.

Die Düsseldorfer Abgeordnete Sahra Wagenknecht kandidiert als Spitzenkandidatin in Nordrhein-Westfalen wieder für den Bundestag. Das hat ihre Partei Die Linke mit dem Zusatz „Gerne in NRW“ gemeldet.

Marcus Flemming, Ratsherr in Düsseldorf und Partei­freund, hält Wagenknecht für eine „brillante Rednerin“, bei Themen zu Wirtschaft und Finanzen sei sie „unschlagbar“ im Bundestag. Dass die 51-Jährige im Saarland zu Hause ist, sich aber in NRW aufstellen lässt, damit hat Flemming kein Problem: „Aber natürlich würde ich es mir wünschen, wenn sie im Wahlkreis präsenter wäre.“

Bundestagsabgeordnete und Ratsfrau Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) äußert aber Kritik, weil Wagenknecht „gar keinen Bezug“ zu Düsseldorf habe. „Strazi“ kann es nicht nachvollziehen, dass die Linke den Platz für die prominente Wagenknecht räumt und mit ihr auf ein besseres Ergebnis hofft. Die FDP-Politikerin sieht auch die Verpflichtung dem Wähler gegenüber, dass ein Kandidat seinen Wahlkreis in Berlin vertritt: „Das scheint den Linken egal zu sein.“

38.000 Impfberechtigte in Düsseldorf

38.000 Impfberechtigte in Düsseldorf : Senioren warten vergeblich auf Impftermine

31 neue Todesfälle und 997 Neuinfektionen in NRW gemeldet

Aktuelle Corona-Fallzahlen : 31 neue Todesfälle und 997 Neuinfektionen in NRW gemeldet

Sieben-Tage-Wert in NRW nähert sich 100er-Marke

Corona-Pandemie : Sieben-Tage-Wert in NRW nähert sich 100er-Marke

So bekommt man einen Impftermin in NRW

Corona-Pandemie : So bekommt man einen Impftermin in NRW

„Impfstart in NRW ist gelungen“

Armin Laschet trotz Ausfällen : „Impfstart in NRW ist gelungen“

SPD-Fraktion in NRW für „Freischuss“ bei Abiturprüfungen

Wegen Corona : SPD-Fraktion in NRW für „Freischuss“ bei Abiturprüfungen

Wagenknecht sagte, dass sie „gerne wieder in Nordrhein-Westfalen kandidiere“. „Gerade jetzt ist es bitternötig, den sozialen Ungerechtigkeiten und dem Missmanagement der Regierung in der Corona-Krise überzeugende Alternativen entgegenzustellen“, sagte sie am Samstag.