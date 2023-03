Prominenter Wechsel in der Werbebranche Marianne Heiß gibt Chefposten bei BBDO in Düsseldorf ab

Die Managerin war seit 1996 in verschiedenen Führungspositionen für das Netzwerk tätig gewesen, unter anderem als European Finance Director mit der Verantwortung für 18 europäische Länder und sechs Jahre lang als Chief Financial Officer der deutschen BBDO-Gruppe. Sie ist auch Autorin mehrerer Bücher, darunter „Yes She Can – Die Zukunft des Managements ist weiblich.“ In der Werbebranche war sie den Angaben zufolge zudem als Juryvorsitzende bei Branchenawards und von 2015 bis 2017 als GWA-Vizepräsidentin aktiv.