Bewegung „Maria 2.0“ in Düsseldorf : Gerresheimer Gemeinde tritt in den Kirchenstreik

Die Andacht auf dem Gerricusplatz vor der Basilika St. Margareta in Gerresheim. Foto: Dominik Schneider

Unterstützer der Bewegung Maria 2.0, die inzwischen bundesweit drastische Reformen in der katholischen Kirche anstrebt, haben sich am Samstag in Gerresheim vor ihrer Kirche versammelt.

„Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen, und neu beginnen, ganz neu, da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns“, singen die Menschen, die sich am Samstagabend auf dem Gerricusplatz vor der Basilika St. Margareta zur Andacht versammelt haben. Gemeinsam beten sie „Vater, Mutter unser im Himmel“. Die Gläubigen sind Teil der Bewegung Maria 2.0, die inzwischen bundesweit drastische Reformen in der katholischen Kirche anstrebt.

„Wir fordern die Gleichberechtigung von Frauen in allen Kirchlichen Ämter, auch im Priesteramt, außerdem ein freiwilliges Zölibat und eine neue Einstellung der Kirche zur Sexualität“, fasst Barbara Krug zusammen, eine der treibenden Kräfte hinter der Bewegung im Düsseldorfer Osten. Um diese Neuerungen durchzusetzen, legen in ganz Deutschland vom 11. bis zum 18. Mai Frauen ihre ehrenamtlichen Ämter in der Kirche nieder und bleiben den Gottesdiensten fern, machen dafür aber mit eigenen Veranstaltungen vor den Kirchen auf ihre Anliegen aufmerksam. Barbara Krug und ihre Mitstreiter werden zwar von der Mehrheit der offiziellen Kirchenvertreter bisher im besten Falle ignoriert, teilweise auch bekämpft, erhalten jedoch Unterstützung aus anderen Gemeinden und auch von Kirchenangestellten.

„Was wir hier machen, ist kein Strohfeuer“, sagt Kornelia Fehndrich von der Katholischen Frauengemeinschaft Düsseldorf. Es gebe zahlreichen Menschen, die in der Kirche engagiert seien, aber aufgrund der Ungleichbehandlung der Geschlechter an einen Austritt denken. „Spätestens dann wird die Amtskirche sehen, wie wichtig Frauen im Gemeindeleben sind“, so Fehndrich. Maria 2.0 sei auch deswegen eine so starke Bewegung, weil sie von innen kommt, von den Menschen innerhalb der Kirchen, und nicht von der organisatorischen Ebene initiiert sei. Und eines versprechen Fehndrich und Krug all jenen, die ihren Anliegen kein Gehört schenken: Nach der offiziellen Streikwoche geht es weiter.

Auch die Gemeindemitglieder, die sich vor der Gerresheimer Basilika versammelt haben, sind entschlossen: „Wenn die Kirche nicht mit der Zeit geht und sich öffnet, wird sie nicht überleben“ ist sich Irmgard Werlemann sicher. Sie ist gemeinsam mit ihrem Ehemann Jochen nach St. Margareta gekommen, hat vor dem Kirchenportal gebetet und gesungen. Auch er versteht nicht, warum Frauen in der Kirche von so vielen Ämtern und Funktionen ausgeschlossen sind. „Immerhin hat Jesus sich doch auch mit Frauen umgeben, es gibt meiner Meinung nach keine Begründung für die Ungleichheit“, sagt Jochen Werlemann.