Tierschutz in Düsseldorf „Schwanenmutter“ sorgt sich um Entenküken im Hofgarten

Im Hofgarten im Bereich der Landskrone laufen die geplanten Bauarbeiten seit Ende Februar – kürzlich wurden im Bereich vor dem Steigenberger Hotel und darüber hinaus Wackersteine am Ufer verlegt. Margarete Bonmariage, die über ein halbes Jahrhundert ehrenamtlich die Pflege der Wasservögel im Hofgarten übernommen hatte und als „Schwanenmutter“ bekannt ist, sieht sich in ihren Befürchtungen bestätigt: „Muttertiere können verhältnismäßig leicht über die Steine hinweg zum Wasser – die Küken jedoch fallen in die Spalten und kommen nicht mehr hinaus!“