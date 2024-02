Kommunalpolitik in Düsseldorf Marc-Philipp Fink: „Schwul, konservativ und katholisch“

Marc-Philipp Fink sieht sich selbst als „junger, schwuler, konservativer und katholischer Politiker“, der die Bedeutung einer vielfältigen Jugendpolitik in einem breiten Kontext und die Relevanz der christlichen Soziallehre in der heutigen Zeit betont. In seiner Dankesrede hob er hervor, dass die Junge Union als klar christlich-konservative und soziale Jugendorganisation eine breite Palette von Anliegen vertrete „und eine Alternative zu einseitigen Bewegungen wie Fridays for Future bietet“. Fink betonte seine Maxime: „Volksparteien sind die Spange der Gesellschaft und keine Spalter. Wir halten den Laden zusammen.“