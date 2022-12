Umzug in Düsseldorf Marc O‘Polo zieht an den südlichen Teil der Kö

Der nördliche Teil der Königsallee ist bei den Modehändlern besonders begehrt. Hier residieren mehr exklusive Markenanbieter, zudem ist der Kö-Bogen als neue Attraktion der Innenstadt nah. Insofern überrascht es, wenn ein Modeunternehmen vom nördlichen Teil der Prachtstraße in ihren südlichen Teil wechselt. Die Marke Marc O‘Polo macht nun diesen Sprung. Vom Breidenbacher Hof wechselt das 1967 in Stockholm gegründete Unternehmen in das Geschäftshaus Königsallee 88, das im Block zwischen Grün- und Bahnstraße gelegen ist. Marc O‘Polo sicherte sich rund 1000 Quadratmeter für die Eröffnung seines neuen Stores im Frühjahr 2023.