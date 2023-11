Gut gemacht Zwei „Intensivtäter“ laufen Marathon

Ebenfalls am Start: Lukas Adamek (Leiter der Intensivstation) und Andreas Musielak (Fachkrankenpfleger für Intensivmedizin und Anästhesie) am Sana-Krankenhaus in Gerresheim. Die beiden „Intensivtäter“ waren schon mehrfach in Athen dabei. Für den Jubiläumslauf hatten sie sich nun aber etwas ganz Besonderes ausgedacht: „Wir wollten im Jubiläumsjahr unseren Einsatz in Griechenland mit einem Spendenlauf für den Freundeskreis Gerresheimer Krankenhaus verbinden“, schildert Lukas Adamek die Idee, für jeden gelaufenen Kilometer Spenden zu sammeln, die dem Freundeskreis zu Gute kommen sollten – der damit natürlich auch wieder Gutes tun kann.