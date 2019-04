Liveblog : So läuft der Marathon 2019 in Düsseldorf

Ein Läufer kommt beim Marathon im vergangenen Jahr glücklich ins Ziel. (Archivbild 2018). Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf 20.000 Sportler haben sich für den 17. Metro-Marathon in Düsseldorf angemeldet. Am Sonntagvormittag gehen die ersten an den Start. Wir berichten live von der Laufstrecke.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken