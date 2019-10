Feuerwehr Düsseldorf : Marathon-Mann mit Silberhelm startet in Chicago

Christian Ruda lief am Wochenende beim Marathon in Chicago. Foto: UKD

Den silbernen Helm, mit dem er nun schon seit einigen Jahren von Wettkampf zu Wettkampf rennt, kann Christian Ruda jetzt mit einem weiteren Aufkleber schmücken: Der Feuerwehrmann und Vorsitzende des Düsseldorfer Feuerwehrsportvereins ist am Wochenende beim Marathon in Chicago gestartet (und natürlich auch ins Ziel gekommen). Ruda, mit Ehefrau und Freunden unterwegs, nutzte den USA-Urlaub natürlich auch bei den Chicago Firefighters. Gelaufen ist er die 42,195 Kilometer im Düsseldorfer Feuerwehr-T-Shirt. Zuhause läuft er die Distanz seit Jahren in kompletter Schutzausrüstung, war 2017 der erste, der unter derart erschwerten Bedingungen die gesamte Marathonstrecke in Düsseldorf schaffte. Auch beim Firefighter-Skyrun trug Ruda den silbernen Helm durchs Arag-Hochhaus. Darauf muss er allerdings in diesem Jahr verzichten: Das vor zwölf Jahren am Rheinturm gestartete Treppenrennen fällt aus.