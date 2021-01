Oberkasseler Brücke in Düsseldorf : Mann springt vor den Augen der Polizei in den Rhein

Mann springt vor den Augen der Polizei in den Rhein

Oberkasseler Brücke in Düsseldorf

OBERKASSEL Auf dem Radweg ließ der Mann sein Auto stehen und sprang über das Geländer. Die Feuerwehr konnte den Fahrer im Rhein finden, bergen und in ein Krankenhaus bringen.

Als ein Auto am Freitagmorgen gegen 9 Uhr mitten auf der Oberkasseler Brücke anhielt, wurden die Beamten eines zufällig vorbeikommenden Polizeifahrzeugs stutzig. Der Fahrer hatte offensichtlich auf dem Radweg angehalten. Als die Polizisten den Mann ansprechen wollten, setzte der Fahrer seinen Wagen einige Meter vor. Plötzlich stieg er aus seinem Wagen aus und sprang unvermittelt über das Geländer vor den Augen der Beamten in den Rhein. Die sofort alarmierte Feuerwehr konnte den Mann mit dem Löschboot auffinden, retten und in ein Krankenhaus bringen. Der Wagen wurde abgeschleppt.