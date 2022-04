Polizei ermittelt : Mann soll AfD-Wahlkämpfer in Düsseldorf angegriffen haben

Düsseldorf Die Düsseldorfer Polizei ermittelt wegen einer mutmaßlichen Attacke auf drei AfD-Mitglieder, die Plakate an der Erkrather Straße aufhängen wollten. Ein 26-Jähriger wurde verletzt. Die Partei kündigt „drastische Maßnahmen zum Eigenschutz“ an.

Die Polizei ermittelt wegen eines mutmaßlichen Angriffs auf Wahlkämpfer der AfD. Wie die Partei mitteilt, seien drei Mitglieder am Montag gegen 17 Uhr beim Aufhängen von Wahlplakaten an der Erkrather Straße angegriffen worden. Ein 26-Jähriger sei so schwer verletzt worden, dass er mit dem Rettungswagen in die Uni-Klinik gebracht worden sei. Die Angaben in der Pressemitteilung lassen nur den Schluss zu, dass es sich bei dem Verletzten um den Landtagskandidaten Maximilian Schmitz handelt. Ein Parteisprecher teilt auf Nachfrage aber mit, man nenne bewusst keinen Namen, da es nicht um einzelne Personen gehe.