Düsseldorf : Mann raubt Auto und wird in Psychiatrie gebracht

Düsseldorf Ein 24 Jahre alter Mann bedrohte am Freitag gegen 16.50 Uhr einen 46-Jährigen, der mit seinem Toyota an der Kreuzung Kölner Straße/Oberbilker Allee an einer rot zeigenden Ampel stand. Ohne jede Vorwarnung setzte sich der 24-Jährige plötzlich auf den Beifahrersitz und schrie den Fahrer an, er solle sofort losfahren. Als der Fahrer nicht sofort regierte, bedrohte ihn der Mann und forderte ihn auf, das Auto zu verlassen. Daraufhin stieg der geschockte 46-Jährige aus dem Toyota aus. Der Täter fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Der Fahrer des Toyota beschrieb den Beamten den Täter und gab auch an, dass dieser einen sichtlich verwirrten Eindruck auf ihn gemacht habe. Der Wagen wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Auf der Leitstelle gingen unterdessen Anrufe ein, die den Toyota bei gefährlichen Fahrmanövern beobachtet hatte. Verletzt wurde allerdings niemand, auch Unfälle wurden bisher nicht gemeldet.

Gegen 17.50 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei in Köln und berichtete, dass er auf der Lützenkirchener Straße in Leverkusen von einem Mann in einem Toyota angesprochen worden sei, der ihn gebeten habe, ihn nach Düsseldorfer zu fahren. Dieser Mann sei nach den Worten des Anrufers "total seltsam" und mache einen äußerst verwirrten Eindruck.

Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen fest und stellten den Toyota sicher. Der 24-Jährige gab an, Drogen und Alkohol konsumiert zu haben. Ihm wurden Blutproben entnommen, ehe er nach Düsseldorf in das Polizeigewahrsam gebracht wurde. Am Samstag wurde der 24-Jährige in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen.

