Kontrollen in Düsseldorf : Berauschter Autofahrer gleich zwei Mal erwischt

Düsseldorf 143 Autos der Tuning- und Poser-Szene wurden am Karfreitag von der Polizei in Düsseldorf kontrolliert. Ein Autofahrer trieb es besonders wild.

Die Kontrollen am „Car-Freitag“ haben mittlerweile auch in Düsseldorf Tradition. Von 11 Uhr bis in den frühen Abend war die Polizei an mehreren Stellen im Stadtgebiet vor Ort.