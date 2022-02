Prozess in Düsseldorf : Mit E-Roller Frau angefahren – Geldstrafe und Führerschein weg

Altstadt Weil er mit seinem E-Roller in der Altstadt eine Passatin angefahren hatte, wurde ein 50-Jähriger nun zu einer Geldstrafe plus Fahrverbot verurteilt. Der Mann hatte versucht, vom Tatort zu flüchten.

Keinen Gefallen getan hat sich ein 50-Jähriger, der mit einem E-Scooter in der Altstadt eine Passantin angefahren – und dann gegen eine Geldstrafe von 1500 Euro noch Einspruch eingelegt hatte. Eine Amtsrichterin legte zur Geldstrafe wegen fahrlässiger Körperverletzung, die auf 1400 Euro abgeändert wurde, am Donnerstag noch ein Fahrverbot von einem Monat obendrauf. Der Angeklagte war abends im Juni 2021 in der Fußgängerzone mit dem Scooter unerlaubt über die Flinger Straße gefahren, hatte eine Fußgängerin dabei angefahren und umgerissen. Die Frau erlitt durch den Sturz eine blutende Platzwunde am Kopf sowie Schürfwunden am Arm.