Amtsgericht Düsseldorf : Mann dringt in Sicherheitsbereich des Flughafens vor

Mann dringt in Sicherheitsbereich des Flughafens vor

Lohausen Mehr als drei Stunden war ein Mitarbeiter einer Fremdfirma am Flughafen Düsseldorf nach eigenen Angaben auf der Suche nach einem Ausgang durch das Gelände geirrt. Die Bundespolizei hatte ihn im Sicherheitsbereich entdeckt. Jetzt soll er ein Bußgeld bezahlen.

Er habe sich in dem weitläufigen Airport-Areal verirrt, erklärt der 23-Jährige, als er Anfang 2018 abends von Bundespolizisten ohne die nötige Berechtigung im Sicherheitsbereich ertappt worden war. 120 Euro Bußgeld soll ihn dieser Verstoß gegen das Luftsicherheitsgesetz jetzt kosten.

Denn im Nachhinein stellte sich heraus: Der angebliche „Irrläufer“ hatte seine Befugnisse illegal überschritten, damit er eine befreundete Reisegruppe direkt am Gepäckband in Empfang nehmen konnte. Weil er sich aber weigert, das Bußgeld plus Gebühren zu zahlen, muss eine Amtsrichterin den Fall jetzt prüfen.