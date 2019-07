Unfall in Düsseldorf : Mann bei Sturz in Aufzugschacht verletzt

Am Samstagabend hatte ein Mann versucht, sich eigenständig aus einem steckengebliebenen Fahrstuhl in einem Hotel an der Steinstraße zu befreien. Er stürzte vier Meter in die Tiefe. Drei weitere Betroffene blieben unversehrt.

Am Samstagabend verletzte sich ein Mann schwer, als er beim Versuch, sich selbst aus einem steckengebliebenen Fahrstuhl zu befreien, in den Aufzugschacht stürzte. Ein technischer Defekt hatte gegen 22 Uhr dafür gesorgt, dass vier Personen im Aufzug des Hotels Ruby Coco an der Steinstraße festsaßen. Die Feuerwehr war bereits verständigt, als die Insassen versuchten, die Türen des Fahrstuhls eigenständig zu öffnen. Dies gelang ihnen auch, wie die Feuerwehr mitteilt, allerdings befand sich der stillstehende Aufzug ein Stück über der Bodenebene des nächsten Stockwerks. Beim Versuch, aus der Kabine zu klettern, stürzte der Mann in den offen liegenden Schacht unter dem Fahrstuhl.

„Der Mann fiel viereinhalb Meter tief und verletzte sich dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich“, erzählt Feuerwehrsprecher Stefan Holtkamp. Die kurz darauf eintreffenden Rettungskräfte konnten den Gestürzten noch im Schacht behandeln, Höhenretter bargen ihn, er wurde in ein Krankenhaus transportiert. Die drei übrigen Personen wurden von den Feuerwehrleuten wohlauf aus dem steckengebliebenen Fahrstuhl befreit.

Info Einen Notruf im Aufzug absetzen Im Aufzug Jede Aufzugskabine ist mit einem Notrufknopf ausgestattet. Die meisten Modelle verbinden mit einer Tag und Nach besetzten Zentrale. Einige ältere Modelle lösen einen akustischen Alarm aus. Notfall Wenn die Zentrale nicht erreicht werden kann, kann die Feuerwehr per Handy informiert werden. Alternativ kann man durch Klopfen und Rufen auf sich aufmerksam machen.

Wie eine Mitarbeiterin des Hotels erklärt, sei der Betrieb des Hotels durch den Unfall nicht beeinträchtigt gewesen. Allerdings sei der Fahrstuhl im Zuge der Ermittlungen vorübergehend außer Betrieb gesetzt worden. Mehr konnte die Mitarbeiterin am Sonntagnachmittag nicht sagen, da ausschließlich Kollegen der Nachtschicht den Vorfall miterlebt hätten.

„Das war schon ein ungewöhnlicher Fall“, heißt es von der Feuerwehr. Bei kaputten Fahrstühlen würden die Eingeschlossenen schon während des abgesetzten Notrufs beruhigend angesprochen, um Panik zu vermeiden. „Unsere Einsatzkräfte sind in der Regel sehr schnell vor Ort, die Befreiung ist meist innerhalb einer Viertelstunde abgeschlossen“, erklärt Stefan Holtkamp. Im Einzelfall könne es aber vorkommen, dass Menschen in einer solch beengten Situation die Nerven verlieren. Allerdings sei das Feststecken in einem Fahrstuhl in aller Regel keine gefährliche Situation.

Jede Fahrkabine hängt an mehreren Trageseilen, die jeweils laut Aufzugsverordnung das Zwölffache des zulässigen Gesamtgewichts tragen müssen. Außerdem hat jeder Aufzug eine Art Notbremse, die im Falle eines Absturzes greift. Dass in einem steckengebliebenen Aufzug die Luft knapp wird, ist nicht zu befürchten, da die Kabinen nicht luftdicht sind und durch den Fahrstuhlschacht mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden. Außerdem sind die meisten Aufzüge mit einem modernen Notrufsystem ausgestattet, so dass jederzeit schnell Hilfe eintrifft. Dieses System ist ab 2020 für alle Fahrstühle in Deutschland verpflichtend. Auch der Aufzug im Düsseldorfer Hotel war mit einer solchen Vorkehrung ausgestattet.