Polizeieinsatz in Düsseldorf Senior bei versuchtem Raub verletzt

Die Polizei fahndet nach einem Mann und einer Frau, die versucht haben, einem 80-jährigen Düsseldorfer die Uhr vom Handgelenk zu rauben. Der Senior hatte am Freitag gegen 11.30 Uhr gerade sein Auto geparkt, als ihn die unbekannte Frau ansprach. Dann trat auch der Mann hinzu und griff nach der Uhr am Handgelenk des 80-Jährigen. Als es ihm nicht gelang, sie an sich zu bringen, biss er den Senior und schlug ihn nieder. Das Opfer rief um Hilfe, woraufhin das Duo mit einem silbergrauen Auto mit Kennzeichen „RE“ für Recklinghausen flüchtete. Rettungskräfte brachten den Senior ins Krankenhaus. Die Frau wird beschrieben als 18 bis 25 Jahre alt mit langen, dunklen Haaren. Sie ist 1,65 bis 1,70 Meter groß und schlank. Der Mann ist im selben Alter, hat schwarze Haare, ist schlank und 1,75 bis 1,80 Meter groß. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0211 8700.