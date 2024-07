Internationales Düsseldorf Die deutsch-japanische Freundschaft in Mangas

Der jüngste Teilnehmer ist vier Jahre alt und erhielt einem Sonderpreis. Das Thema „Deutschland – Japan in der Zukunft“ wurde erst am Japan-Tag, dem 1. Juni, bekannt gegeben. „Das vorgegebene Thema wurde von den Zeichnern in sehr unterschiedlicher Weise angegangen und graphisch umgesetzt,“ stellt Ausstellungskurator Michael Kuhl vom Eko-Haus fest. Er ergänzt: „Da wird die zwischenmenschliche Ebene betont, die die freundschaftliche Verbundenheit – und vielleicht auch mehr – bekräftigt sieht. Die Teleportation ermöglicht es, sich in Windeseile ins jeweils andere Land beamen zu lassen. Wissenschaftler vereinen sich, um die bedrohte Welt zu retten, oder zwei nationale Hunderassen finden zueinander und sorgen für einen deutsch-japanischen tierischen Nachwuchs. Und schließlich wundert sich jemand am Bahnsteig, dass die Bahn pünktlich ist. Schnell überkommt ihn die Erkenntnis, dass Japan Rail doch das deutsche Schienennetz übernommen hat.“